Endlich tut sich wieder was bei Anteo Diagnostics!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Anteotech heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Anteotech weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ein ähnliches Bild, wobei Anteotech auch hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Anteotech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,033 AUD liegt, was einer Abweichung von -17,5 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (0,03 AUD) über dem gleitenden Durchschnitt (+10 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Anteotech-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien hauptsächlich negativ über Anteotech berichtet. Unsere Auswertung der Kommentare und Meinungsäußerungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Auch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anteotech-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Zusammenfassend erhält die Anteotech-Aktie demnach überwiegend neutrale bis schlechte Bewertungen in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und das Sentiment und Buzz.