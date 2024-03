Endlich tut sich wieder was bei Anixa Biosciences!

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder sogar der Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Anixa Biosciences wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Anixa Biosciences Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,43 Prozent erzielt, was jedoch 1348,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 2,81 Prozent, wobei Anixa Biosciences aktuell 73,62 Prozent über diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Anixa Biosciences derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,7 %. Daher wird die Aktie in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anixa Biosciences-Aktie hat einen Wert von 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (59,69) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Anixa Biosciences.