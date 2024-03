Endlich tut sich wieder was bei Anhui Jiangnan Chemical Industry!

Die Anhui Jiangnan Chemical Industry-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 1,43 Prozent bewertet, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,04 Prozent liegt. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Unsere Analysten haben neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen bei der Bewertung der Aktienkurse berücksichtigt. Es wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert haben. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Anhui Jiangnan Chemical Industry. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Anhui Jiangnan Chemical Industry unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Jiangnan Chemical Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,8 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs lag deutlich darunter (-5,83 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+5,61 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.