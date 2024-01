Endlich tut sich wieder was bei Anheuser-Busch InBev!

Die Dividendenrendite für Anheuser-Busch Inbev beträgt aktuell 1,03 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 2,85 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Anheuser-busch Inbev verzeichnet, weshalb die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Getränke-Branche konnte Anheuser-busch Inbev in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,86 Prozent erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anheuser-busch Inbev-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse ein gemischtes Bild für Anheuser-busch Inbev, mit einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und Stimmungslage, aber einer positiven Bewertung hinsichtlich der Branchenvergleichs-Performance und des RSI.