Endlich tut sich wieder was bei Amplia Therapeutics!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Bei der Amplia Therapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 60 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Amplia Therapeutics-Aktie über einen längeren Zeitraum liefert interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Amplia Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Amplia Therapeutics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amplia Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,09 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,075 AUD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,25 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.