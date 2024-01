Endlich tut sich wieder was bei Amazon!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Aktuelle Analyse zeigt gemischte Ergebnisse für Amazon

Die Dividendenrendite von Amazon liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel liegt und zu einem geringeren Ertrag von 3,38 Prozentpunkten führt. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik fällt daher als "Schlecht" aus.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Amazon bei 129,77 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 155,18 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +19,58 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 146,8 USD, was einem Abstand von +5,71 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung bezüglich Amazon in den letzten Wochen kaum verändert ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, wodurch Amazon eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Amazon, mit vier positiven, sechs negativen und vier unklaren Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Amazon daher insgesamt mit einer "Schlecht"-Einschätzung bewertet.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Amazon von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

