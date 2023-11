Endlich tut sich wieder was bei Alpha Copper!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Bei Alpha Copper beträgt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen 84, was als "schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI für 25 Tage liegt mit 73,13 im "schlechten" Bereich. Daraus ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Bewertung.

Auch die technische Analyse deutet auf eine negative Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs von Alpha Copper beträgt 0,61 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,15 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -75,41 Prozent, was als "schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,43 CAD, was einer Abweichung von -65,12 Prozent entspricht und ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Alpha Copper somit eine Gesamtbewertung von "schlecht".

Die Einschätzung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alpha Copper überwiegend positiv diskutiert, jedoch hat sich dies in den letzten Tagen geändert und negative Themen überwiegen. Daher wird die Aktie heute neutral bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild für Alpha Copper in den letzten Wochen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.