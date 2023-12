Endlich tut sich wieder was bei Alfa Software!

Alfa Software: Analyse der Finanzkennzahlen und Anleger-Stimmung

Die Alfa Software hat kürzlich eine Dividende von 0,75 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,15 % als niedrig zu bewerten ist. Die Differenz von 12,4 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Alfa Software. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Alfa Software-Aktie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert derzeit bei 16, was bedeutet, dass die Börse 16,64 Euro für jeden Euro Gewinn von Alfa Software zahlt. Dies ist 84 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 106, was darauf hinweist, dass die Alfa Software-Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

