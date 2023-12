Endlich tut sich wieder was bei Alexium International!

In den letzten Wochen konnte bei Alexium keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Alexium aktuell 0, was einer negativen Differenz von -6,84 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Chemiebranche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Alexium von den Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse wird derzeit ebenfalls eine negative Einschätzung abgegeben. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,02 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,015 AUD um -25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) entspricht einer Abweichung von -25 Prozent, wodurch auch in diesem Zeitraum die Aktie als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt innerhalb von 7 Tagen eine Bewertung von 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Alexium daher in allen genannten Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.