Endlich tut sich wieder was bei Airesis!

Der Aktienkurs von Airesis hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 12,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt durchschnittlich 12,56 Prozent, wobei Airesis aktuell 15,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 57,49, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser hohe Wert führt zu einer negativen Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Airesis-Aktie mit 0,51 CHF aktuell 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -12,07 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für Airesis eine mittlere Aktivität bei Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.