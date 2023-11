Endlich tut sich wieder was bei Agillic A/S!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Agillic A/ wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Agillic A/-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass die Aktie überkauft ist (Wert: 75), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Agillic A/-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -16,07 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 18,75 DKK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Agillic A/ festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Agillic A/. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge festgestellt, sodass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Agillic A/ bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.