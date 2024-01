Endlich tut sich wieder was bei AeroVironment!

Aerovironment: Analyse zeigt gemischte Signale

Die Dividendenpolitik von Aerovironment wird derzeit als "schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche ausschüttet. Der Unterschied beträgt 16,94 Prozentpunkte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI beträgt 51,96 Punkte, was Aerovironment als "neutral" einstuft. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 54,85, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Aerovironment. Daher wird das Sentiment und Buzz der Aktie als "schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 49 liegt, was darauf hindeutet, dass die Börse 49,22 Euro für jeden Euro Gewinn von Aerovironment zahlt. Dies ist 59 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Signale für Aerovironment, wobei die Dividendenpolitik, der RSI, das Sentiment und das KGV auf verschiedene Weise bewertet werden.