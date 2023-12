Endlich tut sich wieder was bei Advanced BioMedical!

Die Aktienanalyse von Advanced Biomedical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit positiv ist. Der GD200 liegt bei 0,05 USD, was einem Kurs von 0,06 USD entspricht, was einer positiven Abweichung von +20 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,05 USD, was ebenfalls einer Abweichung von +20 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für Advanced Biomedical zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (60) als auch der 25-Tage-RSI (37,5) erhalten eine Bewertung von "Neutral", was auf eine ausgeglichene Marktlage hinweist.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine deutliche Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen bleibt unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist ebenfalls neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder positiven noch negativen Fokus in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Advanced Biomedical derzeit Bewertungen von "Gut" und "Neutral" erhält, was auf eine stabile und ausgeglichene Marktlage hinweist.