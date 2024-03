Endlich tut sich wieder was bei Acro Biomedical Co Ltd!

Die Dividendenrendite der Acro Biomedical-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Acro Biomedical war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie (0,105 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,89 USD) liegt, was einer Abweichung von -88,2 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 USD), so liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Acro Biomedical-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.