Endlich tut sich wieder was bei Aberdeen Standard European Logistics Income!

Die Analysten bewerten die Aktie der Abrdn European Logistics Income PLC auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten gaben 0 eine positive Bewertung, 1 eine neutrale und 0 eine negative Bewertung ab. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 80 GBP, was einer Erwartung von 32,89 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 60,2 GBP entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Diskussionen in sozialen Medien über das Unternehmen zeigen keine signifikante Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" eingestuft werden.

In den vergangenen Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Abrdn European Logistics Income PLC derzeit ein "Schlecht" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 66,74 GBP, während der Kurs der Aktie bei 60,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -9,8 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 56,86 GBP, was einer Abweichung von +5,87 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".