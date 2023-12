Endlich tut sich wieder was bei ASF!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bewährtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Asf. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass Asf neutral eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 50 neutral eingestuft. Zusammenfassend wird Asf für beide RSI-Werte als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Asf in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um das Unternehmen hin. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Asf derzeit 0,05 AUD, während der tatsächliche Kurs bei 0,045 AUD liegt. Damit ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -10 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,05 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird daher die Gesamtnote für Asf als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Asf-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt wird die Aktie von Asf sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft.