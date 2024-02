Endlich tut sich wieder was bei ADDvise B!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Addvise-Aktie beträgt derzeit 59, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 56,63 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung in den vergangenen Wochen für Addvise kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse der Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit auf der Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur wenigen neutralen Einschätzungen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Diese Einschätzung basiert auf der Analyse des Stimmungsbarometers in sozialen Netzwerken.