Endlich lohnt sich Zhejiang Weixing Industrial Development!

Der Aktienkurs von Zhejiang Weixing Industrial Development hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 10,71 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter" Branche liegt. Ebenfalls übertrifft das Unternehmen die mittlere Rendite von 6,57 Prozent in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" um deutliche 4,13 Prozent. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Zhejiang Weixing Industrial Development mit 3,59 Prozent 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Dadurch wird die Aktie als lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 13 Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, während an einem Tag die Stimmung negativ war. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen im Anlegerinteresse, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat Zhejiang Weixing Industrial Development ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,93, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.