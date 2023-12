Endlich lohnt sich Ypsomed!

Der Aktienkurs von Ypsomed hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Gesundheitspflegesektor eine Rendite von 80,11 Prozent erzielt, was 77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 3,43 Prozent, wobei Ypsomed mit 76,69 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien weder positive noch negative Ausschläge zeigten. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen.

Fundamental betrachtet wird Ypsomed im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 56,95, was einen Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 92,12 ergibt. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie bei 300,5 CHF liegt, was einer Entfernung von +20,45 Prozent vom GD200 (249,48 CHF) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 277,81 CHF, was einem Abstand von +8,17 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Ypsomed-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.