Endlich lohnt sich Yanzhou Coal Mining Company!

Der Aktienkurs von Yankuang Energy liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor um mehr als 3 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 3,09 Prozent. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 6,23 Prozent. Auch hier liegt Yankuang Energy mit 3,14 Prozent deutlich darunter. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Yankuang Energy besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich auch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Trotzdem wurden in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht" Signale in der Kommunikation wahrgenommen, was Yankuang Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer einbringt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, abhängig von Diskussionsintensität und Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Yankuang Energy wurde eine langfristig starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum ebenfalls positiv zugenommen, was zu einem insgesamt "Guten" langfristigen Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht liegt der Aktienkurs von Yankuang Energy mit 19,81 CNH derzeit -0,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -1,83 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.