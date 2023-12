Endlich lohnt sich Yan Tat!

Der Aktienkurs von Yan Tat zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 6,74 Prozent, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -14,3 Prozent, wobei Yan Tat mit 21,04 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yan Tat liegt mit einem Wert von 2,93 unter dem Branchendurchschnitt von 53. Dies macht die Aktie relativ preisgünstig und sie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Yan Tat derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Dieser Unterschied von 5,44 Prozentpunkten (11,01 % gegenüber 5,56 %) führt zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Yan Tat weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis liegen im neutralen Bereich, was der Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt einbringt.