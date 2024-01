Endlich lohnt sich Xinxing Ductile Iron Pipes!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xinxing Ductile Iron Pipes-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66 erreicht, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 60,71 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie nach RSI.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche konnte die Xinxing Ductile Iron Pipes-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,47 Prozent erzielen. Dies entspricht einer Outperformance von +12,86 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 12,86 Prozent deutlich im positiven Bereich. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Xinxing Ductile Iron Pipes-Aktie liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI, ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich des Aktienkurses und eine neutrale Einstufung auf grundlegender Ebene. Die Anleger-Stimmung wird als insgesamt "Gut" eingestuft, obwohl auch negative Signale identifiziert wurden.