Endlich lohnt sich Worley!

Die technische Analyse der Worley-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 16,46 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 17,46 AUD liegt und somit einen Abstand von +6,08 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 16,94 AUD, was einer Differenz von +3,07 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

Was die Dividende betrifft, so weist Worley derzeit eine Dividendenrendite von 2,98 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Worley-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,33 Prozent erzielt, was 12,6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 14,61 Prozent, worin Worley aktuell 4,72 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Worley-Aktie in technischer Hinsicht als "Gut" bewertet wird, während sie in Bezug auf die Dividende als "Schlecht" eingestuft wird. Im Branchenvergleich schneidet die Aktie überdurchschnittlich gut ab und das Sentiment rund um die Aktie wird als "Neutral" bewertet.