Endlich lohnt sich Willis Lease Finance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Willis Lease Finance-Aktie beträgt aktuell 30, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,71 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Willis Lease Finance.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Willis Lease Finance-Aktie beträgt 45,21 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 48,88 USD liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 45,41 USD liegt über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Willis Lease Finance auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Willis Lease Finance in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher bekommt das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dadurch erhält Willis Lease Finance insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Schließlich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Willis Lease Finance bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 31,3) als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Mischung aus neutralen, guten und schlechten Bewertungen für Willis Lease Finance auf Basis der verschiedenen Analysen.