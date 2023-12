Endlich lohnt sich WesBanco!

Weitere Suchergebnisse zu "Wesbanco":

Die Dividendenrendite von Wesbanco beträgt 5,65 Prozent, was 1,75 Prozent über dem Durchschnitt von 3,9 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch Analysten.

Die Anlegerstimmung gegenüber Wesbanco war in den letzten Tagen größtenteils positiv, basierend auf Social-Media-Diskussionen. Es gab insgesamt zwei positive Tage, einen negativen Tag und zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse erhält die Wesbanco-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,91 USD, was einen Unterschied von +19,96 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Wesbanco 0 mal als "Gut" und 1 mal als "Neutral" bewertet, während keine schlechten Bewertungen vorliegen. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 31,91 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 19,08 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 38 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung.