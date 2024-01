Endlich lohnt sich Warehouses de Pauw Comm VA!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Intensität und die Art der Stimmungsveränderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Warehouses De Pauw CVA wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 25,9 EUR für die Warehouses De Pauw CVA-Aktie, was einen deutlichen Anstieg von +8,73 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 28,16 EUR bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,8 EUR, was ebenfalls über dem Schlusskurs liegt und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Warehouses De Pauw CVA auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt aktuell bei 57,45, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 25, was auf ein überverkauftes Signal hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einschätzung daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Ein Anstieg der negativen Themen in den Diskussionen der Anleger führte ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf das Unternehmen Warehouses De Pauw CVA.

