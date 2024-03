Endlich lohnt sich Wacker Neuson!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Wacker Neuson liegt der RSI bei 22,22, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 48,44, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt und somit zu einem Gesamtrating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,38, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Maschinenbranche) von 63 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Wacker Neuson eine Dividendenrendite von 5,66 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,96 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Basis genommen. Der GD200 beträgt 18,99 EUR, während der Kurs der Aktie bei 17,06 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,16 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 16,94 EUR, was einer Abweichung von +0,71 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".