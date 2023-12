Endlich lohnt sich WHADR!

Die Wh-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt derzeit 3,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet wird die Aktie jedoch positiver bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +7,05 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 26,83, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit eine positive Bewertung erhält. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über die Wh-Aktie. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität und Häufigkeit der Beiträge in den Medien.

Die Dividendenrendite der Wh-Aktie liegt derzeit bei 6,25 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent liegt. Aufgrund dieses positiven Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.