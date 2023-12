Endlich lohnt sich Virgin Money!

Weitere Suchergebnisse zu "Virgin Money UK":

In den letzten vier Wochen konnte bei Virgin Money UK eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte hingegen weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Virgin Money UK weist mit einem Wert von 5,2 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsbanken". Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Virgin Money UK mit einer Dividende von 4,05 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (5,3 %) niedriger bewertet wird. Die Differenz von 1,25 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Virgin Money UK-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als "Neutral" bewertet wird. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Virgin Money UK-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis mit einem "Gut"-Rating versehen und weist daher eine positive Entwicklung auf.