Endlich lohnt sich VTech!

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Vtech in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vtech wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -0,07 Prozent erzielt, was 10,24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -13,96 Prozent, wobei Vtech aktuell 13,89 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Vtech aktuell 10, was eine positive Differenz von +4,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" ergibt. Die Dividendenpolitik von Vtech wird daher von unseren Analysten positiv bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und dass in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.