Endlich lohnt sich United Internet!

Die technische Analyse der United Internet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 17,59 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 24,6 EUR weicht somit um +39,85 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 21,49 EUR über dem aktuellen Schlusskurs (+14,47 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die United Internet-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Telekommunikationsdienste" erzielte die United Internet-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,79 Prozent, was 7,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 2,63 Prozent, wobei United Internet aktuell 0,84 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber United Internet eingestellt waren, mit insgesamt acht positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse erfolgt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält United Internet von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der United Internet-Aktie 12, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.