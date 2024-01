Endlich lohnt sich U S Silica!

Das Unternehmen Us Silica wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,57, das unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Allerdings hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -9,21 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Performance in der Kategorie "Branchenvergleich Aktienkurs" als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Einstufung für die Us Silica Aktie abgegeben, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 15 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 41,11 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" aufgrund der Bewertung von Analysten.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Us Silica eingestellt waren. Obwohl es einige positive und negative Tage gab, werden die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ bewertet. Auf dieser Basis erhält Us Silica eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion.