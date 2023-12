Endlich lohnt sich TrueCar!

In den letzten vier Wochen wurden bei Truecar keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder bei der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie aktuell als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen über Truecar waren in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund des positiven Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Truecar sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,95 USD liegt, was einer Abweichung von +27,16 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,33 USD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs von 2,95 USD liegt, was einer Abweichung von +26,61 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird Truecar daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Truecar liegt bei 28,13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher mit "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Truecar sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht eine positive Bewertung erhält und daher aktuell als attraktive Aktie angesehen werden kann.