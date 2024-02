Endlich lohnt sich Trilogy Metals!

Weitere Suchergebnisse zu "Fluent":

Der Bergbaukonzern Trilogy Metals weist derzeit ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,2 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 321,51 eine deutliche Unterbewertung darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Trilogy Metals ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem mehrheitlich positive Meinungen zu finden sind. Auch die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Langfristig gesehen wird die Trilogy Metals-Aktie von Analysten ebenfalls positiv eingeschätzt. Von insgesamt zwei Bewertungen lautet eine "Gut" und eine "Neutral", während es keine negativen Bewertungen gibt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 1,13 CAD, was eine potenzielle Performance von 81,45 Prozent bedeuten würde.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich jedoch, dass Trilogy Metals in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,97 Prozent erzielt hat, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -20,42 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Trilogy Metals aufgrund des niedrigen KGV und des positiven Anleger-Sentiments sowie der Einschätzung der Analysten eine vielversprechende Aktie ist. Allerdings sollte die negative Entwicklung des Aktienkurses im vergangenen Jahr berücksichtigt werden.