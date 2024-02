Endlich lohnt sich Travelers!

Die Travelers Cos-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 217,53 USD gehandelt, was einer Entfernung von +22,57 Prozent vom GD200 (177,47 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein gutes Zeichen. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 199,16 USD. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs bei +9,22 Prozent liegt, was ebenfalls als gutes Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Travelers Cos-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 13,27, was 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist die Travelers Cos-Aktie eine Dividendenrendite von 2,07 Prozent auf, was 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Versicherung" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 4 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Travelers Cos-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,84 Prozent erzielt, was 13,6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt 15,77 Prozent, wobei die Travelers Cos-Aktie aktuell 1,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Travelers-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Travelers jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Travelers-Analyse.

Travelers: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...