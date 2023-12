Endlich lohnt sich Toyo Suisan KaishaADR!

Der Aktienkurs von Toyo Suisan Kaisha hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 47,58 Prozent gesteigert, was mehr als 28 Prozent über dem Sektor liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine durchschnittliche Rendite von 21,73 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Toyo Suisan Kaisha mit 25,85 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Toyo Suisan Kaisha liegt bei 72,77 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Toyo Suisan Kaisha daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Toyo Suisan Kaisha veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toyo Suisan Kaisha mit einem Wert von 18,85 unter dem Durchschnitt der Nahrungsmittelbranche von 44 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.