Endlich lohnt sich Tobii Dynavox AB!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Tobii Dynavox-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 22,83 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt zeigt die Analyse der RSIs, dass die Tobii Dynavox-Aktie eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Tobii Dynavox-Aktie der letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 29,42 SEK für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 42,2 SEK, was einem Unterschied von +43,44 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursern und erhalten deshalb ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Tobii Dynavox-Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Tobii Dynavox in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend grüne Werte und es konnten keine negativen Diskussionen aufgezeichnet werden. Aufgrund des positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Für Tobii Dynavox konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Tobii Dynavox auf dieser Stufe daher eine positive Bewertung.