Endlich lohnt sich Titan Machinery!

Die Titan Machinery wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 28,69 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Aktienkurs (29,14 USD) um +1,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 25,91 USD, was einer Abweichung von +12,47 Prozent entspricht, was die Aktie zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat die Titan Machinery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,63 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -266,99 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 175,5 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten bewerten die Titan Machinery-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 50 USD, was einem Aufwärtspotential von 71,59 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Titan Machinery liegt derzeit bei 5,95 Euro, was 81 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und entsprechend als "Gut" eingestuft wird.