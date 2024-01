Endlich lohnt sich Thrace Plastics Holding and Commercial!

Die Thrace Plastics And-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 4,4 EUR gehandelt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs ging mit 4,42 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +0,45 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 4,13 EUR ergibt sich eine Differenz von +7,02 Prozent, was ein "Gut"-Signal darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Thrace Plastics And-Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt überwiegend positive Meinungen wider, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zudem liegt das KGV mit 9,72 deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.