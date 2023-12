Endlich lohnt sich The Gunma Bank!

Die Anleger-Stimmung bei Gunma Bank ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine signifikanten Ausschläge gab, weshalb die Aktie ebenfalls als neutral bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Gunma Bank bei 594,97 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 679,2 JPY, was einem Abstand von +14,16 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 711,31 JPY, was einer Differenz von -4,51 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Hinsicht also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gunma Bank zeigt, dass die Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gunma Bank also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.