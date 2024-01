Endlich lohnt sich Texas Instruments!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der RSI der Texas Instruments-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 41, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass Texas Instruments auf dieser Basis überverkauft ist, wodurch eine Bewertung von "Gut" vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Gut"-Rating für die RSIs von Texas Instruments.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Texas Instruments im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 13 Prozent schlechter abschneidet. In der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Texas Instruments mit 30,38 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25,04 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Texas Instruments mit einer Ausschüttung von 3,37 % über dem Branchendurchschnitt von 2,16 %, was zu einer positiven Bewertung von "Gut" führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Texas Instruments mit einem Wert von 23,2 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 70,02. Auf dieser Basis wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.