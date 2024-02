Endlich lohnt sich Tenable!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Tenable wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tenable verläuft aktuell bei 43,37 USD. Der Aktienkurs liegt bei 51,05 USD, was einem Abstand von +17,71 Prozent entspricht und zu einer positiven Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 46,39 USD, was einer Differenz von +10,05 Prozent und ebenfalls einem "Gut"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tenable besonders positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Tenable insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Durchschnittlich wird das Wertpapier als "Gut" bewertet. Die Kursprognose liegt bei 52,4 USD, was ein Aufwärtspotential von 2,64 Prozent bedeutet und zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tenable somit eine positive Bewertung.