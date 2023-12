Endlich lohnt sich Telefonica!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird der RSI-Wert für Telefonica mit 28,86 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Gut" resuliert.

In den letzten zwei Wochen wurde Telefonica von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat außerdem berechenbare Signale herausgefiltert und fand 9 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Telefonica eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine positive Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Telefonica in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Telefonica-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Telefonica auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.