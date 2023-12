Endlich lohnt sich Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B Adr!

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

Die Telefonaktiebolaget Lm Ericsson-Aktie wird aufgrund einer technischen Analyse und einer fundamentalen Analyse als gut bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +7,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +14,06 Prozent über dem aktuellen Kurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,79 auf, was 73 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 5,03 % ein Mehrertrag von 0,14 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls positive Signale, da in den Kommentaren und Meinungen vermehrt positive Einschätzungen zum Unternehmen geäußert werden. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auch die Analyse der Handelssignale ergibt ein überwiegend positives Bild mit 2 Gut-Signalen und 0 Schlecht-Signalen, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Telefonaktiebolaget Lm Ericsson sowohl aus technischer Sicht als auch aus fundamentalen und anlegerbasierten Perspektiven als angemessen bewertet wird.