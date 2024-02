Endlich lohnt sich Sun Life Financial Sr 4 Prf!

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten fünf Mal eine gute Bewertung für Sun Life abgegeben, zwei Mal neutral und kein Mal schlecht. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Kurzfristig liegen innerhalb eines Monats fünf gute, zwei neutrale und keine schlechten Einschätzungen vor, was zuletzt zu einer guten Bewertung der Aktie geführt hat. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 4,83 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 76,29 CAD festgelegt, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 4,55 Prozent liegt Sun Life 1,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Dadurch wird die Aktie im Vergleich als lukratives Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer guten Bewertung versehen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sun Life-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,4 CAD liegt und der letzte Schlusskurs bei 72,77 CAD somit um +7,97 Prozent abweicht, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (69,2 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 72,77 CAD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,16 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sun Life-Aktie also eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 12,13 und liegt somit 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9 in der Versicherungsbranche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine schlechte Bewertung.