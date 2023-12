Endlich lohnt sich Stora Enso Oyj PK!

Die Stora Enso-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt um 7,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um 6,07 Prozent höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an nur einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger verstärkt positiv eingestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Stora Enso liegt derzeit bei 5,91 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 6,62 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral bewertet. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.