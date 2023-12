Endlich lohnt sich Stantec!

Die Anlegerstimmung für Stantec ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt gab es neun positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen. Aufgrund der Häufung von Kaufsignalen erhält Stantec auch in diesem Kriterium eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Stantec über einen längeren Zeitraum weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die positive Änderung der Stimmungsrate eine insgesamt "Gut"-Wertung in der Gesamtbewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch in jüngeren Berichten stimmen die Analysten im Durchschnitt mit dieser Einschätzung überein. Das durchschnittliche Kursziel für die Stantec-Aktie liegt bei 112 CAD, was einem Anstieg um 5,95 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 7,85 und 26,49 für die Zeiträume von 7 bzw. 25 Tagen eine insgesamt positive Einschätzung für Stantec. Somit erhält das Unternehmen in der Gesamtbetrachtung eine "Gut"-Bewertung.