Endlich lohnt sich Spotify S!

Spotify: Langfristige Bewertungen und Analyse

Das Stimmungsbarometer sowie die Diskussionsintensität im Netz zeigen, dass Spotify in letzter Zeit eine eher schwache Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnittskurses, dass Spotify derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 182,58 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 264,95 USD liegt, was einer Abweichung von +45,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +11,05 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 7-mal eine Einschätzung als "Gut", 2-mal als "Neutral" und kein Mal als "Schlecht" vergeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Aktuell erwarten die Analysten eine Entwicklung von -19,73 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 212,67 USD, was zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Spotify diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.