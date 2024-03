Endlich lohnt sich Songz Automobile Air Conditioning!

Der Aktienkurs von Songz Automobile Air Conditioning hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Aktie damit 3,82 Prozent über dem Durchschnitt (-10,82 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -6,67 Prozent. Die Aktie von Songz Automobile Air Conditioning liegt aktuell 0,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten haben neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen berücksichtigt. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde zu Songz Automobile Air Conditioning war positiv. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Songz Automobile Air Conditioning beträgt aktuell 27. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 23,7 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie von Songz Automobile Air Conditioning aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem positiven Gesamturteil bewertet.