Endlich lohnt sich Sompo HoldingsADR!

Die Sompo-Aktie bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 4,71 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent. Diese Differenz von +1 Prozentpunkten gegenüber vergleichbaren Werten aus der Versicherungsbranche führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Sompo-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 27,2 und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 bei 35,94 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sompo mit einem Wert von 14,12 darauf hin, dass die Aktie deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 37,43. Somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Jedoch hat sich die Stimmung für Sompo in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet zudem auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet wird.